Kulübümüz en son Bundesliga takımlarından Riesen Ludwigsburg’u çalıştıran Josh King ile baş antrenör olarak anlaştı. İSTANBUL (İGFA) - Basketbol kariyerine East Carolina University’de başlayan Josh King, ilk olarak NCAA’de Vassar College'da yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra, North Carolina Greensboro Üniversitesi ve Güney Florida Üniversitesi'nde de yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Josh King 2018-2021 yılları arasında Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2021-22 sezonunda ise Çek Cumhuriyeti'nin USK Prague takımının baş antrenörlüğünü yaptıktan sonra MHP Riesen Ludwigsburg'a dönerek baş antrenör olarak göreve başladı.

2022-23 sezonunda takımına Almanya Ligi’nde yarı final, 2023-24 sezonunda da çeyrek final oynatan Josh King, aynı sezonda da takımına BCL’de çeyrek final oynatma başarısı gösterdi.