Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu gurur tablosunun kahramanı Çınar’ı makamında ağırladı.

Başkan Ergin'den tebrik ve destek

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, "Türkiye birincimiz Çınar’la bir araya geldik. Ayvalık’tan yeni bir hikaye filizleniyor. O ışık saçan gözlerinden öpüyorum, yolun açık, hayallerin gerçek olsun" dedi. Çınar Şenel’in annesi Esma Hanım, öğretmeni Nafiye Nur Budak ve Darüşşafaka Cemiyeti Balıkesir İl Sorumlusu Erkan Uzel de bu buluşmada yer aldı.

Gelecek için umut dolu sohbet

Başkan Ergin, "Çınar’la sohbet ettik, geleceğe dair hayallerini ve yapacaklarını konuştuk. Tüm çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya, onları kucaklamaya devam edeceğiz. Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’i gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz evlatlarımızla ve Çınar’ımızla gurur duyuyorum" diyerek tüm emek verenlere teşekkür etti.