Copa Amerika yarı final mücadelesinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Bank of America Stadium’da oynanan karşılaşmayı 39’uncu dakikada Lerma’nın attığı golle Kolombiya 1-0 kazandı. Bu sonuçla Kolombiya, finalde Arjantin’in rakibi oldu.

Maç sonrası olaylar

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar, turnuvaya damga vurdu. Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, maç sonunda Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti. Olaylar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle zorlukla ayrıldı.

Takım arkadaşları da olaya dahil oldu

Nunez’in bu hareketi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uruguaylı oyuncular, takım arkadaşlarını korumak amacıyla tribüne çıktı ve kavgaya müdahale etti. Güvenlik güçleri, kavgayı ayırmakta zorlanırken, olaylar sosyal medyada da geniş yer buldu.