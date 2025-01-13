İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Westminster Abbey'de iklim aktivistleri skandal bir eyleme imza attı. "Just Stop Oil" adlı çevre hareketine mensup iki aktivist, Charles Darwin'in mezar taşını turuncu sprey tebeşirle boyayarak küresel ısınma krizine dikkat çekmeye çalıştı. Aktivistler mezar taşına "1.5 Öldü" yazısını yazarak, küresel sıcaklık artışının kritik sınırı aştığını vurguladı.

Aktivistlerden açıklama: "Darwin mezarında ters dönerdi"

Eylemcilerden biri, "Darwin, yaşanan bu esnek kitlesel yok oluşu bilseydi mezarında ters dönerdi" sözleriyle, protestonun gerekçesini açıkladı. Bu ifade, iklim krizine yönelik bilimsel uyarıların ve önlemlerin yetersizliğine gönderme olarak yorumlandı.

Westminster Abbey'den hızlı müdahale

Westminster Abbey yetkilileri, mezar taşına yapılan hasarın kalıcı olmadığını ve hızlı bir temizlikle müdahale edildiğini belirtti. Kilise yetkilisi, "Manastır ziyaretçilere ve ibadete açık kalmaya devam ediyor" dedi.

Polis iki aktivisti gözaltına aldı

Londra Büyükşehir Polisi, olayla ilgili olarak iki kadın aktivistin gözaltına alındığını duyurdu. Aktivistlerin cezai hasar şüphesiyle sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü açıklandı.

Just Stop Oil’ın tartışmalı eylemleri devam ediyor

"Just Stop Oil" grubu daha önce Van Gogh tablolarına çorba atma gibi sansasyonel eylemleriyle dikkat çekmişti. Westminster Abbey’deki vandalizm, grubun İngiltere genelinde gerçekleştirdiği yüksek profilli protesto zincirinin son halkası oldu.