Almanca eğitiminin öncüsü DAS Akademie Türkiye, yurt dışı eğitim danışmanlığında sektör lideri Endless Abroad ile güçlerini birleştirerek öğrencilerin yurt dışı eğitim hayallerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Global ağı birleştiren iş birliği

1998 yılında İzmir’de kurulan ve İstanbul ile Berlin’de de şubeleri bulunan DAS Akademie Türkiye, Almanca eğitim, sınav hizmetleri ve dil kamplarındaki tecrübesini, yurt dışı eğitim danışmanlığına taşıdı. Endless Abroad ile yapılan iş birliği sayesinde, DAS Akademie’ye başvuran öğrenciler artık Almanya başta olmak üzere birçok ülkede eğitim alabilecek. Endless Abroad’ın dünya genelindeki 750’den fazla partner ağı, öğrencilere geniş seçenekler sunuyor.

“Yurt dışı eğitime güvenli bir yol sunuyoruz”

DAS Akademie Kurucu Ortağı Nilgün Akdoğan, bu iş birliğinin yurt dışı eğitim sürecindeki tüm adımları kapsayan bir rehberlik hizmeti sunduğunu belirtti. Akdoğan, şunları kaydetti: “Öğrenciler, web sitemizden başvuru yaparak seçkin dil okulları, yaz okulları, work & study programları ve üniversite eğitimi seçeneklerine kolayca ulaşabilir. Almanca öğrenmek isteyen adaylar, DAS Akademie’nin 30 yıllık deneyiminden ve Endless Abroad’un geniş partner ağından faydalanarak hayallerine daha hızlı ulaşabilir.”

“Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz”

Endless Abroad Kurucusu Gökmen Özdemir ise, iş birliğinin öğrencilere global düzeyde benzersiz fırsatlar sunduğunu vurguladı. Özdemir, şöyle konuştu: “Amacımız, öğrencileri ilgi ve yeteneklerine uygun yurt dışı eğitim programlarıyla buluşturarak global bir eğitim süreci sunmak. İş birliğimiz, gençlerin yurt dışı eğitim hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini daha kolay ve güvenilir hale getiriyor.”

Nasıl başvuru yapılır?

DAS Akademie ve Endless Abroad iş birliğiyle yurt dışı eğitime adım atmak isteyenler, DAS Akademie’nin web sitesindeki başvuru formunu doldurarak süreci başlatabilir. Uzman danışmanlar, adayların hedeflerine uygun ülke ve program seçimi yaparak tüm işlemleri tamamlamalarına rehberlik ediyor.