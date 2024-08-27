Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı ve kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, lastik botlarda bulunan göçmenler güvenli bir şekilde kurtarıldı ve işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

İlk operasyon

Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki iki lastik bot tespit edildi. Yapılan müdahalede, 40 düzensiz göçmen ve 7 çocuk lastik botlardan alınarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Bu operasyon, göçmenlerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına önem taşıdı.

İkinci operasyon

Bir başka lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yapılan acil yardım çağrısı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu, bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Arızalı bot ve içerisindeki göçmenler, hızlı bir şekilde güvenli bir yere götürüldü.

Göçmenler teslim edildi

Toplamda 72 düzensiz göçmen, kurtarıldıktan ve yakalandıktan sonra işlemlerinin tamamlanması için Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.