Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir yelkenli teknede bulunan 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 34 düzensiz göçmen yakalandı.

34 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Botu, Datça açıklarında bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, teknede yaptıkları denetimde 34 düzensiz göçmeni ve bunların kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Göçmenlerin ve şüphelilerin güvenli bir şekilde kıyıya çekilerek gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.