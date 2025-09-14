Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, can sallarında bulunan 74 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
4 can salında 74 göçmen kurtarıldı
Alaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmen kaçakçısı tutuklandı
Can salları arasındaki birinde bulunan Türk vatandaşı S.Y. (52), göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Şüphelinin, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ve 27 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.