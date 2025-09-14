Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Şüphelinin, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ve 27 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Can salları arasındaki birinde bulunan Türk vatandaşı S.Y. (52) , göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında , can sallarında bulunan 74 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

