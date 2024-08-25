Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olayın detayları

Olay, Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına zorla geri itilen lastik botu tespit etti. İçerisinde 31 düzensiz göçmenin bulunduğu bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.