Muğla'nın Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında büyük bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Bindikleri lastik botların alabora olması sonucu deniz yüzeyinde mahsur kalan 15 düzensiz göçmen ile iki lastik bot içinde bulunan 21 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 36 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

15 göçmen alabora olmuş botlardan kurtarıldı

Datça açıklarında yardım çağrısının alınmasının ardından, bölgeye hızla müdahale edilmesi için 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından, alabora olan lastik botlardan suya düşen 15 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

İki lastik bot içerisindeki 21 göçmen de kurtarıldı

Kurtarma operasyonu sırasında, ayrıca iki lastik bot içinde bulunan toplam 21 düzensiz göçmen (aralarında iki çocuk da bulunuyor) sağ salim tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde tüm göçmenler güvenli bir şekilde alındı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadan operasyon başarıyla tamamlandı.