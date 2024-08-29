Muğla’nın Datça ilçesinde, üç farklı koyda gerçekleştirilen denetimlerde toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Koylarda çok sayıda göçmen yakalandı

Datça ilçesinde bulunan Kunta Kinte Koyu, Domuz Çukuru Koyu ve Kelburnu Koyu’nda yapılan operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Kunta Kinte Koyu’nda kara üzerinde 9 düzensiz göçmen, aralarında bir çocuk da olmak üzere tespit edildi. Domuz Çukuru Koyu’nda 10, Kelburnu Koyu’nda ise 6 düzensiz göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için ilgili merkeze yönlendirildi.