Halil Can Sezgin yönetimindeki 48 AKC 378 plakalı araç, Datça'dan Marmaris'e doğru ilerlerken aniden koku gelmeye başladı. Sezgin ve yanında bulunan yolcu, koku gelmesinin ardından araçtan indiklerinde ise motor bölümünden alevler yükseldiğini fark ettiler. Hemen aracı kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundular.

Yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni

Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeninin ise aracın elektrik aksamında meydana gelen kısa devre olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer uyardı

Kazada can kaybı veya yaralanma olmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yetkililer, sürücülere araçlarının elektrik aksamlarını düzenli olarak kontrol ettirmelerini ve periyodik bakımlarını aksatmamalarını tavsiye etti.