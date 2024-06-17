MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile öğrencileri 12'nci çello konseri etkinliği düzenledi.
Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello öğrencileri, performans gerçekleştirdi.
Dikener'e piyanoda eşi Yeşim Dikener, kemanda Selim San eşlik etti.
Dikener çifti, Datça'da bu konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyladi.
Kaynak: aa