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Dikener çifti, Datça'da bu konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyladi.

Dikener'e piyanoda eşi Yeşim Dikener, kemanda Selim San eşlik etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile öğrencileri 12'nci çello konseri etkinliği düzenledi.

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