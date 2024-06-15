Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları, hareketli lastik botu durdurdu. Bot içinde 16 düzensiz göçmen, aralarında bir çocuk da bulunacak şekilde yakalandı.

Göçmenlerin durumu ve sonrası

Yakalanan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı. Göçmenlerin güvenli bir şekilde karaya çıkarılması, olası tehlikeli durumların önüne geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, göçmenlerin güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bu tür operasyonlar, düzensiz göçle mücadelede kritik bir rol oynuyor ve insan kaçakçılığı ile ilgili suçların önlenmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.