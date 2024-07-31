Muğla’nın Datça ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün 188 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetini vermekte direndi!

Olay, Atatürk Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Egzoz patlatıp hız yaparak dikkat çeken otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ancak, sürücü kısa süre içerisinde yakalandı. İddialara göre, polisin üzerine doğru sürerek kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Uzun süre ehliyetini vermekte direnen sürücü, sonunda teslim olarak kimlik ve ehliyetini polis ekiplerine teslim etti.

Adli işlem başlatıldı

Yakalanan sürücünün alkolmetreye üflemesi sonucunda, 188 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu yüksek alkol seviyesi, sürücünün direksiyon başında son derece tehlikeli bir durumda olduğunu ortaya koydu. Yanında bulunan kız arkadaşıyla birlikte emniyete götürülen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.