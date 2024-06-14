Muğla’nın Datça ilçesinde denizde yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan şahsın boğulduğu ortaya çıktı. İlçede sabah saatlerinde denize giren bir kişi daha boğularak hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki İbrahim Adanır Datça Kargı mevkiindeki evinden ayrılarak denize yüzmeye gitti. Bir süre sonra Adanır’ın deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz yattığını gören bölgedeki bir restoranın çalışanları Adanır’ı denizden çıkardı. Yaşlı adamın hareketsiz olduğunu gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan ilçede sabah saatlerinde Bodrum’dan Datça’ya tatile gelen bir şahıs daha boğularak hayatını kaybetmişti.