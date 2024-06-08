Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyir halinde olan bir motor yatında çıkan yangın, büyük bir panik yarattı. Yangının ardından yattaki üç kişi, canlarını kurtarmak için denize atlayarak kurtulmayı başardı. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına alırken, yat kullanılamaz hale geldi.

Yangın ve Kurtarma Çalışmaları

16 metrelik motor yatın elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangın, kaptan ve iki yardımcısının müdahalesine rağmen söndürülemedi. Kaptan yatı karaya doğru yönlendirerek, yatı terk etmek zorunda kaldılar. Yangın, yatı kullanılamaz hale getirdi.

Can Kurtarma Çabaları

Yangın sırasında yatta bulunan üç kişi, kurtulmak için denize atladılar. Can kurtarma ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, yaralanan olmadan kurtarıldılar. Ancak, yatın tamamen yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Güvenlik güçleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve alınacak önlemler konusunda detaylı bir inceleme yapılacak.