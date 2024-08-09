Muğla’nın Datça ilçesinde, ormanlık ve sarp bir bölgede kaybolan iki kişi, güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, Kargı mevkii Akvaryum Koyu bölgesinde meydana geldi.

Kurtarma operasyonu başlatıldı

Yollarını kaybeden şahıslardan birinin ayağında problem yaşadığı bilgisi Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine, Datça İlçesi’nden 5 kişilik MAG AME (Müdahale Arama ve Kurtarma Ekibi) timi ve Jandarma’dan 3 kişilik bir ekip, hemen bölgeye yönlendirildi.

3 saat süren çalışma

Ekipler, 3 saat süren yoğun bir arama çalışmasının ardından kaybolan şahısları ormanlık alanda bulmayı başardı. İki kişi, güvenli bir şekilde bölgeden alınarak, sağlık durumları kontrol edilmek üzere yetkililere teslim edildi.