Yangın, saat 18.30 sıralarında Datça'nın Kargı mevkisindeki otluk alanda çıktı. Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 arazöz ve 250 personel ile karadan, 6 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale başlatıldı. Yanan bölgeden yayılan duman ile gökyüzü gri renge bürünürken, alevler hızla yayıldı. Ekipler alevlerin yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.