Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası yaşadığı ve sürüklendiği bilgisi alındı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, aralarında 9 çocukla birlikte güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu detayları

Datça ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin yardım çağrısına hızlı bir şekilde yanıt vererek, lastik botun bulunduğu bölgeye intikal etti. Sahil Güvenlik Botu, denizde zor durumda kalan göçmenleri başarıyla kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Göçmenlerin durumu ve ilgili prosedürler

Kurtarılan 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ilgili yetkililere teslim edildi. Kurtarılan göçmenler arasında 9 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir ciddi sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin başarısı

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, düzensiz göçmenlerin hayatını kurtardı. Ekipler, denizde zor durumda kalan insanlara yardım eli uzatmaya devam ederken, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede de önemli rol oynuyor.