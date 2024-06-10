Depremden yıkılan Hükümet Konağı ve çevresindeki çöpleri kendi imkanlarıyla toplayan Muhtar Meriç Bora, duyarlılık çağrısı yaptı.

Datça İskele Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan Hükümet Konağı ve çevresinde biriken çöpler, 3 haftadan uzun süredir toplanmıyordu. Datça Belediyesi ekiplerinin toplaması gereken çöplerin gecikmesi, mahale sakinleri arasında rahatsızlık yaratmaya başladı.

Bu duruma kayıtsız kalmak istemeyen İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, eline poşeti alarak çöpleri toplamaya başladı. Kendi imkanlarıyla çevre kirliliğini önleyen Bora, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Çevremizi temiz tutmamız lazım. Çöpler 20 gündür burada duruyor. Yoğunluktan dolayı alamadı herhalde arkadaşlar. Ben muhtar olarak vatandaşlık görevimi yaptım. Her vatandaşımızdan özellikle çöp konusunda duyarlılık bekliyorum. Herkes önündeki çöpü alsın çöp kutusuna atsın. Yollara çöp atmayalım. Yaz çok yoğun olacak. Memleketimizi sevelim, koruyalım, kollayalım."