Muğla’nın Datça ilçesi Kızılbük mevkisinde bugün çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Büyük felaket önlendi

Saat 17.00 sıralarında Kızılbük mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Orman yangınına yönelik başlatılan soruşturmada, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, şüpheli hareketleri tespit edilen İran uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüpheli kaçmaya çalıştı

Jandarma ekiplerinin yaptığı takipte, şüphelinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı, ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin yangının çıkmasıyla bağlantısı olup olmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Datça'da son dönemde meydana gelen orman yangınları, kamuoyunda büyük endişe yaratırken, yetkililer bu tür olayların üzerine titizlikle gidiyor. Yangının çıkış sebebi ve şüphelinin olaya dahli, jandarma ve orman yetkilileri tarafından çok yönlü olarak araştırılmakta. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştiriliyor.

Olayın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, olası yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yaz aylarında orman yangınlarının artmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kontrolleri sıklaştırdığı belirtiliyor.