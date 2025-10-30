Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi ve Tanık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dava açacak davacılar, mahkeme veznesine 530 TL gider avansı yatıracak. Bu ücret, tebligat, posta ve diğer yasal masrafları kapsıyor.

Hakem ücretlerinde yeni oranlar

Tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde hakem ücretleri de değişti. Konu bedeli ve hakem sayısına göre yeni oranlar şöyle:

500 bin TL’ye kadar anlaşmazlıklarda: Tek hakem: %5 3 veya daha fazla hakem: %8

Sonraki 500 bin TL için: Tek hakem: %4 3 veya daha fazla hakem: %7

10 milyon TL ve üzeri anlaşmazlıklarda: Tek hakem: %0,1 3 veya daha fazla hakem: %0,2



Tanık ücretleri ve giderleri

Tanıklık yapacak kişiler de artık kaybettikleri zamanla orantılı olarak 130–200 TL arasında ücret alacak.

Tanığın tanıklık için seyahat etmesi gerekirse , yol giderleri, konaklama ve beslenme masrafları da karşılanacak.

Tanıklık ücreti ve giderleri hiçbir vergi, resim veya harca tabi olmayacak.

Bu değişiklikler, dava açacak vatandaşlar ve hukuki süreçlerde görev alacak hakem ve tanıklar için masrafların önceden bilinmesini sağlayacak ve harcamaların daha şeffaf şekilde hesaplanmasına imkan tanıyacak.