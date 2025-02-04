Dünyaca ünlü emekli futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ile birlikte İstanbul'a geldi. Ziyaretlerinde oğlu ve sevgilisi Kim Turnbull da onlara eşlik etti.

Kapalı Çarşı'da keyifli anlar

Romeo Beckham, İstanbul'daki gezisini sosyal medya hesabından paylaştı. Türk bayrağının yer aldığı paylaşımında Kapalı Çarşı'yı gezdiğini belirten Beckham, oldukça keyifli anlar yaşadı. Sevgilisi Kim Turnbull da geziye onunla birlikte katıldı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ünlü futbolcu David Beckham ile özel bir buluşma gerçekleştirdi. Beckham, kadın futbolcularla bir araya gelirken, takım oyuncuları bu anları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Beckham ailesinin İstanbul ziyaretine dair paylaşımlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hem Beckham’ın futbol geçmişi hem de ailesiyle birlikte İstanbul’da geçirdiği zaman, hayranları tarafından ilgiyle takip edildi.