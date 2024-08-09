İspanyol kaleci David De Gea, 1 Temmuz 2023’ten bu yana kulüpsüz durumda. Son olarak Manchester United forması giyen 33 yaşındaki kalecinin, yeniden sahalara dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Fiorentina'nın ilgisi var

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Fiorentina, De Gea için devreye girdi. Kulüp yetkililerinin, tecrübeli kaleci ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

De Gea'nın kariyeri

David De Gea, uzun yıllar boyunca Manchester United’ın kalesini korumuş ve İngiliz ekibiyle sayısız başarıya imza atmıştı. 2023 yazında kulüpten ayrılan De Gea, o tarihten beri boşta bulunuyor.

Fiorentina, De Gea’yı kadrosuna katması durumunda önemli bir transfer gerçekleştirmiş olacak. İspanyol kalecinin tecrübesi ve yetenekleri, Serie A'da Fiorentina'nın savunma hattını daha da güçlendirebilir.