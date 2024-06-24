Konaklı Mahallesi'nde her dini bayramın bir hafta sonrası kutlanan bu geleneksel şenlik, 23 Haziran Pazar günü coşkuyla kutlandı. Şenliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, meclis üyeleri, oda başkanları, geçmiş dönem belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Turan, “700 yıldır yaşatılan Davut Dede Şenliği’ni yeni nesillere bir miras olarak aktarmanın gururu içerisindeyiz. Bayramlar, gencerler, şenlikler, festivaller bizim örf adet ve geleneklerimizin bir parçası. Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Ödemiş çevresi de bu anlamda son derece zengin bir mirasa sahiptir. Asırlar boyunca Adagüme’de Ramazan ve Kurban Bayramlarımızı takip eden haftada düzenlenen Davut Dede Şenliği bizlere köklü ve güçlü geçmişimizin önemli bir mirasıdır. Konaklı Belediyesi döneminde de yaşatılan bu köklü geleneğe bugün Ödemiş Belediyesi olarak sahip çıkmanın, Konaklılı hemşehrilerimizle birlikte yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.