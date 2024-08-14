Ruhsatsız havai fişek atölyesinde 16 yıl önce 23 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yargılanan iki imar ve şehircilik müdürü, ruhsat ve denetim müdürü ve zabıta müdürü hakkındaki dava, zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşürüldü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Davutpaşa’da 31 Ocak 2008’de ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana gelen meydana gelen patlamada 23 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Ruhsatsız havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili görülen davada, dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ve işyeri çalışanı Hasan Altay hakkında verilen beraat kararı ve bina sahipleri Remzi Koçyiğit ile Resul Koçyiğit’e verilen beşer yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Hürriyet’in haberine göre taraflar karara tekrar itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı, sanıklara isnat edilen ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma’ suçunun sekiz yıllık zamanaşımına tabi olduğu, öngörülen sekiz yıllık zamanaşımı süresinin hüküm tarihinden önce dolduğunu belirtti. Bu nedenle dört sanık hakkındaki kararın bozulmasına ve haklarındaki kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

23 kişinin hayatını kaybettiği olayda ceza, yargılanan 10 sanıktan sadece bina sahipleri Remzi Koçyiğit ile Resul Koçyiğit beşer yıl ceza aldı.