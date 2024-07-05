Dayanıklı Bir Efes Selçuk Için Meclis Toplandı

Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu’nu imzalayarak, kentin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için adım atmayı taahhüt etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) meclis üyelerinin ortaklaşa imzaladığı deklarasyonda, “Kentimizin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için, başta belediyemiz ve kentimizin sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgili ve sorumlu aktörlerle birlikte gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlamayı, uygulamayı ve sürdürülebilir kılmayı görev bildiğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, dayanıklı bir Efes Selçuk için gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz” denildi.

"Yol haritamızı belirleyeceğiz"

Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu metnini imzalayan meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Filiz, “Efes Selçuk Afetlere Karşı Dayanıklı Kent Deklarasyonu’nu her meclis üyemiz tek tek okudu, sonrasında da imzalarını aldık. Bu imzalarımızın arkasında durarak daha fazla önlem alınmış, daha fazla düşünülmüş ve Efes Selçuk’un her türlü riske karşı daha fazla korunaklı hale gelmesi esas umudumuz olacak. 17 Ağustos 2023 tarihinde başlattığımız akademik bilgiler ve çalıştaylarla devam eden Dayanıklı Kent Konferansı’nın önümüzdeki Ağustos ayında somut çıktıları olan bir vizyon kitapçığı ve yapılması gerekenlere dair kısa sürede bir yazılı basımının olması gerektiği kanaatindeyiz ki; yol haritamızı buna göre belirleyelim” dedi.

"Eğer bir mührümüz varsa..."

Yerel yönetimlerin afetlerle mücadele sürecinde etkin bir şekilde rol almasının önemine değinen Başkan Filiz, “Her terör saldırısında, bazen afetlerde ve yaşadığımız acılarda acı çekiyoruz, üzülüyoruz. ‘Geçmiş olsun’ diyoruz. Bunlar bana sonuç odaklı gelmiyor. Eğer bizim bir mührümüz varsa, bu mührü düzgün kullanmayı yeğlerim her zaman. O yüzden tüm meclis üyelerimize imzaları için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Dayanıklı Kent Deklarasyonu içeriği

Yangın ve afetin siyaset üstü konular olduğuna dikkat çeken Başkan Filiz, meclis üyeleri tarafından imzalanan 4 Temmuz 2024 tarihli deklarasyon metnini okudu.

Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri tarafından imzalanan deklarasyon metni şu şekilde:

Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında depremler, yangınlar, iklim krizi, seller ve daha pek çok doğal afet riski büyük zarara, can kayıplarına ve felaketlere sebep olmaya devam ediyor.

Maalesef söz konusu risklerin tehdit ettiği kentlerden biri olan Efes Selçuk’ta, biz de geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir yangın felaketi ile karşı karşıya kalarak kentlerimizin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu yeniden acı bir deneyimle yaşadık.

Bizler aşağıda imzası bulunan meclis üyeleri ve Efes Selçuk’a sevgi ve aidiyet duygusuyla bağlı olan tüm kişi ve kurumlar olarak; kentimizin her türlü doğal ve toplumsal risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi için, başta belediyemiz ve kentimizin sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgili ve sorumlu aktörlerle birlikte gerekli hazırlık, tedbir ve stratejileri planlamayı, uygulamayı ve sürdürülebilir kılmayı görev bildiğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, dayanıklı bir Efes Selçuk için gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz.