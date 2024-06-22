Görünen o ki Warner Bros Discovery, Blue Beetle'dan ümidi kesmemiş gibi. Deadline'ın haberine göre stüdyo, bir Blue Beetle animasyon TV dizisi üzerinde çalışıyor.

Blue Beetle animasyon dizisi geliyor

Warner Bros Discovery, Blue Beetle karakterine olan ilgiyi artırmak için bir animasyon dizisi hazırlıyor. Deadline'a göre, stüdyo bu projeyi ciddiye almış durumda ve projenin başına The Casagrandes'in yönetmeni Miguel Puga'yı getirmiş. Puga, bu yılın başından beri proje üzerinde çalışıyor ve showrunner olarak görev yapacak. Good Trouble ve The Fosters'ın yazarı Cristian Martinez ise dizinin senaristi olarak görev alacak.

Filmden diziye geçiş

Blue Beetle filmi, Ángel Manuel Soto tarafından yönetildi ve başrolünde Cobra Kai oyuncusu Xolo Maridueña yer aldı. Film, Jaime Reyes karakterini ve onun Blue Beetle olarak dönüşümünü konu alıyordu. İlk olarak sadece yayın platformu Max için geliştirilen film, Warner Bros. tarafından sinemalarda gösterime sokuldu​

Yeni DC Evrenine bağlanabilir

DC Films'in başındaki James Gunn, Blue Beetle filminin DC Genişletilmiş Evreni'nde bulunan önceki filmlerle bağlantılı olmadığını belirtmişti. Ancak, filmin yeni DC Evrenine bağlanabileceğini de söyledi. Şu an için detaylar gizli tutulsa da, animasyon dizisinin bu yeni evrenle nasıl bir ilişki içinde olacağı merak konusu​.