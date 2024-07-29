DCT Trading Dış Ticaret’in halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılara toplam 37.500.000 lot pay edilirken, şirketin Borsa İstanbul’daki işlem göreceği tarih henüz kesinleşmedi.

DCT Trading, 25 ve 26 Temmuz 2024 tarihlerinde halka arz talep toplama sürecini tamamladı. Halka arzda hisse fiyatı 14 TL olarak belirlendi. Şirket, toplamda 401.284 yatırımcının talebini karşılayarak 37.500.000 lot dağıttı. En yüksek talep miktarı 1403 lot (19.642 TL) olarak gerçekleşti.

Dağıtım Yöntemi: Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanarak lotlar paylaştırıldı. Şirketin halka arz talebine yönelik uyguladığı eşit dağıtım stratejisi, tüm yatırımcılara adil bir pay dağılımı sağlamayı hedefledi.

DCT Trading’in Borsa İstanbul’daki işlem tarihi

İşlem Görme Tarihi: DCT Trading’in Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başlayacağı henüz kesinleşmedi. Şirketin işlem görmeye başlaması bu hafta içinde bekleniyor; kesin tarih açıklandığında güncel bilgi verilecektir.

Şirketin faaliyet alanları

DCT Trading’in İş Alanları: DCT Trading, dünya genelinde pamuk tedarik ederek tekstil, hazır giyim, mobilya, ev tekstili, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, pamuk ithalatı, transit ticaret ve ihracatını gerçekleştirirken, başlıca ihracat pazarları arasında Çin, Japonya, Pakistan, Vietnam, İsviçre, Bangladeş, Endonezya ve Portekiz yer almaktadır.

Şirket ayrıca, Yunanistan’daki bağlı ortaklıkları aracılığıyla kiraz ve yaban mersini üretimi yaparak Avrupa süpermarket zincirlerine satış gerçekleştirmektedir.

Halka arz fonunun kullanım planı

Fon Kullanım Alanları: DCT Trading’in halka arz gelirlerini nasıl kullanacağına dair planları şu şekildedir:

Yüzde 40: Çırçır fabrikası, depo ve ekipman yatırımları.

Çırçır fabrikası, depo ve ekipman yatırımları. Yüzde 10: Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması, yeni ortaklıklar kurulması.

Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması, yeni ortaklıklar kurulması. Yüzde 10: Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları.

Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları. Yüzde 40: İşletme sermayesi.

Katılım endeksi uygunluğu

Katılım Endeksi Durumu: DCT Trading’in şirket paylarının katılım endeksine uygun olduğu belirtilmiştir. Bu durum, yatırımcıların katılım endeksi kapsamında yatırım yapabilecekleri anlamına gelmektedir.