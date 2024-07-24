Yüksek tonajlı tarım emtiası ticareti ve tarım yatırımları yapan DCT Trading, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı aldı. Halka arz edilecek payların yüzde 28,85'i halka açılacak ve birim pay fiyatı 14 TL olacak.

Halka arzın şartları ve aracı kurum

DCT Trading'in halka arzında aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak. Şirket, 30 milyon TL sermaye artırımı ve 7,5 milyon TL ortak pay satışı gerçekleştirecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 28,85 olacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 525 milyon TL olması öngörülüyor.

DCT Trading'in faaliyet alanları

DCT Trading, dünya üretim ve tüketim endüstrisinde yaygın olarak kullanılan pamuk gibi tarım ürünlerinin ticaretini yapıyor. Şirket, pamuk üreticisi ülkelerden (Çin, Türkiye gibi) pamuk temin ederek ithalat, transit ticaret ve ihracatını gerçekleştiriyor. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler arasında Çin, Japonya, Pakistan, Vietnam, İsviçre, Bangladeş, Endonezya ve Portekiz bulunuyor.

DCT Trading, Yunanistan'da bulunan bağlı ortaklıkları aracılığıyla anlaşmalı olduğu üreticilerden aldığı kiraz ve yaban mersinlerini işleyerek Avrupa'daki süpermarket zincirlerine satıyor. Şirket, 165 dönüm arazi üzerinde üretim yaparak tarım sektöründe de önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.