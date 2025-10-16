Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahte e-İmza olayıyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme başlatma talimatı verdi. DDK, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğini ve elektronik imza süreçlerinde alınan tedbirleri denetleyecek.

DDK, Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahte e-İmza olayıyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme başlatılması yönünde talimat verdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın talimatı kapsamında DDK, kamu hizmetlerinin güvenilirliğinin korunması, her türlü suistimal ve hukuksuzluğa karşı etkili mücadelenin sağlanması amacıyla konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapacak.

DDK, elektronik imza süreçlerinde yaşanan güvenlik açıklarını, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde alınan önlemleri ve yaşanan zafiyetleri araştıracak.

E-İmza skandalında geniş çaplı soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalarla sahte mezuniyet belgeleri, sürücü belgeleri ve sertifikalar düzenleyen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kamu kurumundaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalandığı, bu sayede yetkisiz erişim sağlanarak sistemlerde sahte belgelerin üretildiği tespit edilmişti.

Mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli, Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Her iki dosya birleştirildi.

Tutuklama kararları yeniden verildi

10 Ekim’de yapılan duruşmada, mahkeme aralarında Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar vermişti. Ancak duruşma savcısının karara yaptığı itiraz kabul edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam saatlerinde sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı’nın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Bilgi sistemlerinin güvenliği denetlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yürütülecek inceleme kapsamında DDK, kamu kurumlarının elektronik imza süreçlerinde uyguladığı güvenlik tedbirlerini ve alınması gereken ek önlemleri denetleyecek.

Amaç, sahte e-İmza gibi olayların tekrar yaşanmaması için sistemsel açıkların giderilmesi ve kamu hizmetlerinde dijital güvenliğin artırılması olarak açıklandı.

Erdoğan daha önce KPSS için de DDK’ya talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine de Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme başlatılması talimatı vermişti.

Yeni inceleme, Erdoğan’ın kamu güvenliği ve dijital hizmetlerde şeffaflık vurgusunu yeniden gündeme taşıdı.