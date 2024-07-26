De Havilland Comet, 27 Temmuz 1949'da gerçekleştirilen ilk uçuşuyla tarihe geçti. Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı olan Comet, Mayıs 1952'de ilk ticari seferine çıktı.

Hız ve tasarım özellikleri

Comet, kanadına yerleştirilmiş 4 adet Havilland Ghost 50 turbojet motoru ile saatte 480 mil (yaklaşık 772 km/s) hız yapabilme kapasitesine sahipti. Ancak, bu üstün hız ve performans, uçağın güvenliğini tehdit eden bazı sorunlarla gölgelendi.

Metal yorgunluğu sorunu

Comet'in ilk modellerinde, "metal yorgunluğu" adı verilen bir sorun önemli kazalara yol açtı. Bu durum, kabinin sürekli olarak basınçlandırılması ve ardından basınçsızlaştırılması sonucunda meydana geldi ve uçağın gövdesine ciddi zararlar verdi.

Trajik kazalar ve sonuçları

Comet serisinin ilki olan Comet 1, 10 Ocak 1954'te Roma-Londra seferini yaparken, kalkıştan 20 dakika sonra metal yorgunluğu nedeniyle gövdesinin parçalanması sonucunda 29 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetti. Bu trajik olay, İngiliz otoritelerini uçağı kapsamlı bir soruşturmaya yönlendirdi.

Tasarım değişiklikleri ve geri dönüş

Yapılan incelemeler sonucunda, metal yorgunluğunun kaynakları tespit edilerek Comet'lerde tasarım değişikliklerine gidildi. 1958 yılında Comet 4 modeli ile havacılığa geri döndü ve modern havacılığın öncüsü olmaya devam etti.