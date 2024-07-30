Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ı bir araya getiren ve merakla beklenen "Deadpool ve Wolverine" filmi, vizyona girer girmez ABD'deki serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı. 26-28 Temmuz hafta sonu gişe verilerine göre, film ilk haftasında 205 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların sekizinci en yüksek açılış hasılatını gerçekleştirdi. Bu performansıyla ayrıca yılın en iyi açılış hasılatını da elde eden "Deadpool ve Wolverine", çok beğenilen "Ters Yüz 2" animasyonunu geride bıraktı. Aynı haftaya ait gişe rakamları ise şu şekilde:

1. Deadpool ve Wolverine

205 milyon dolar

2. Kasırgalar

35 milyon dolar

3. Çılgın Hırsız 4

14 milyon dolar

4. Ters Yüz 2

8,3 milyon dolar

5. Longlegs

6,8 milyon dolar