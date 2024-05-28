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Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, daha önce DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şüphesiyle değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi.

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