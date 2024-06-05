İSTANBUL (AA) - Festival Park Kadıköy'de gerçekleştirilen Decathlon MayFest'24, sporseverleri bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon MayFest'24 yaklaşık 9 bin katılımcıya ev sahipliği yaptı. Gün boyu süren spor aktivitelerinin ardından, Adamlar ve Can Bonomo sahne aldı.

Decathlon Türkiye'nin, "Mayıs ayında spor yapmayan kalmasın" sloganıyla başlattığı ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Decathlon MayFest, Decathlon'un mayıs ayı boyunca devreye aldığı çeşitli indirim ve kampanyaları da içeren bir festival olarak sporseverlerle buluştu.

Çeşitli spor aktiviteleriyle başlayan etkinlikte, ziyaretçilere plaj voleybolu, basketbol, futbol, koşu, bisiklet ve mini golf gibi spor deneyim alanları, festival makyajı stantları, gün boyu hizmet veren yiyecek ve içecek stantları ile festival deneyimi sunuldu.

Ödüllü turnuvaların ve bilgi yarışmalarının da düzenlendiği etkinlikte katılımcılar, katlanır bisiklet, stand up paddle, kano, koşu saati gibi hediyeleri kazandı.

Decathlon'un döngüsel ekonomi hizmetleri kapsamında etkinlik alanında yerini alan Decathlon 2'nci Şans Reyonu ise festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu. 2'nci Şans Reyonu'nu ziyaret eden sporseverler, Decathlon ürünlerini uygun fiyatlara satın alma fırsatı elde etti.

Ayrıca, Kişiselleştirme Stüdyosu'nda katılımcılar, alanda aldıkları veya kendi getirdikleri ürünleri nakış ve lazer baskı hizmeti ile ücretsiz olarak özelleştirdi.



