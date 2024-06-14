İSTANBUL (AA) - Geleceğin atletlerine destek olmak amacıyla düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışlarında Türkiye Finalleri sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global spor markası Decathlon'un isim sponsorluğu ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" atletizm yarışları, Türkiye genelindeki gençleri atletizmle buluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen final yarışlarında, bölge finallerinde dereceye giren 10-14 yaş aralığında 350 çocuk yarıştı.

Kızlar kategorisinde Özge Kirez (2014 doğumlularda), Simay Açıkgöz (2013 doğumlularda), Cemre Öztürk (2012 doğumlularda), Ayşe Nazlı Aydın (2011 doğumlularda) ve Elif Bayar (2010 doğumlularda), erkeklerde ise Kıvanç Demirkeser (2014 doğumlularda), Ali Hamit Saygıner (2013 doğumlularda), Mehmet Haktan Bircan (2012 doğumlularda), Hasan Hüseyin Çeşim (2011 doğumlularda), Sabri Yeşilbaş (2010 doğumlularda) yarışları ilk sırada tamamladı.

Türkiye Finalleri'nde dereceye giren genç atletler, beden eğitimi öğretmenleriyle 4 günlük Fransa seyahatine hak kazandı.

- "Yeni yetenekleri keşfetmek için mükemmel bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Debray, yarışların isim sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını, projeyi başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Projenin, çocukları spora teşvik etmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni yetenekleri keşfetmek için mükemmel bir fırsat olduğunu vurgulayan Debray, "Türkiye genelinde 2 milyondan fazla çocuğun katıldığı bu yarışlar, belki de geleceğin olimpik sporcularıyla şimdiden tanışmamızı sağladı. Türkiye Finalleri'nde yarışan yetenekli ve genç atletler, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü hepimize bir kez daha kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren genç atletlerin, dört günlük bir Fransa seyahatiyle uluslararası bir deneyim yaşama şansına sahip olacaklarını kaydeden Debray, "Bu ödülün, onların spor kariyerlerinde önemli bir motivasyon kaynağı olacağına şüphem yok. Decathlon olarak sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz ve bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında okul seçmeleriyle başlayan, ardından şehir elemeleri ve bölge finalleriyle devam eden yarışlara, Türkiye genelinde 79 ilden 2 milyondan fazla genç sporcu adayı katılmıştı.