Halil ÖZCAN / Özel Haber

Bahattin Bilgin, Foça Fevzipaşa Mahallesi'nde kurduğu Foçart Sanat Evi'nde hem atölye hem de sergi alanı olarak düzenlediği mekânda son dönemin çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Bu süreçte, Amerika'da yaşayan torunu Melisa'nın da resim yapma tutkusunu keşfetti. Melisa'nın kendi eserlerine benzer resimler yaptığını öğrenen Bilgin, torunu ile ortak bir sergi açmaya karar verdi. Türkiye'ye gelen Melisa'nın 50 resmi sergilendi, diğer eserler ise dosyalar halinde sergi alanında yer aldı. Bahattin Bilgin ise 50 dev boyutlu tabloyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanat dünyasından yoğun ilgi

Serginin açılışında birçok sanatçı, politikacı, STK temsilcisi ve sanatseverler bir araya geldi. Yazar Ahmet Önel, açılış konuşmasında Bahattin Bilgin'in eserlerinin, insan ve doğa ilişkisini estetik bir yapıda yansıttığını belirtti. Torun Melisa'nın çalışmaları ise, dedesinin sanatının genetik bir miras gibi geleceğe taşındığını gösteriyor.

Resim yapma hevesiyle dolu

Ressam Bahattin Bilgin, sergi açma sürecinin pandemi ve diğer sebeplerle geciktiğini belirterek, Melisa'nın resim yapma hevesinin bu serginin gerçekleşmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Bilgin, sürrealist resim anlayışıyla doğayı ve insanı farklı yorumladığını ve bu sanat biçiminin yerleşmesi için zaman gerektiğini vurguladı.

Sergi ziyaret bilgileri

Dededen Toruna resim sergisi, 30 Temmuz 2024 tarihine kadar her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sanatın kuşaklar arası bu etkileyici yolculuğunu kaçırmayın!