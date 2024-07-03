Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bekereci köyünde, Yunus Kandırmaz’ın dedesinden kalan 35 dönümlük arazide 50 binden fazla lavanta fidesi ekmesiyle başlayan hikaye, köy halkına umut oldu. Kandırmaz, dört yıl içerisinde bu lavantalardan ciddi bir gelir elde etmeye başladı.

Bahçede tüm işler köylüler tarafından yapılıyor

Lavanta bahçesinde çapalamadan fide ekmeye, sulamadan hasada kadar tüm işler köy sakinleri tarafından yapılıyor. Hasat sonrası yağ yapımında kullanılmayan ürünler ise Kandırmaz tarafından köylülere hibe ediliyor. Köylüler, bu lavantalardan süs eşyası yaparak ek gelir sağlıyorlar.

Her yer mis gibi kokuyor

58 yaşındaki Yeter Yan, bu girişimin köylerine büyük katkı sağladığını ve köylerinin artık lavanta ile anıldığını belirterek, "Bahçe bizim geçinmemize de yardımcı oluyor. Her yer mis gibi kokuyor ve burada çalışmaktan büyük keyif alıyoruz," dedi.

"Bahçeden kazandığım parayla çocuklarımı okuttum"

Hanife Kandırmaz ise lavanta bahçesinin, köylüler için yeni bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımı bu bahçeden kazandığım parayla okuttum. Burada çalışmak bizim için hem iyi bir uğraş hem de hobi oldu," ifadelerini kullandı.

"Dedemizin arazisi gelir kapısı oldu"

Bahçe sahibi Yunus Kandırmaz, endüstriyel makine imalatı yaptığını ve dört yıl önce köyüne dönerek dedesinden kalan araziyi değerlendirdiğini anlattı. Lavanta bahçesinde sürekli iş imkanı sağladığını ve yıl boyunca 20-25 kişinin çalıştığını, yoğun dönemlerde bu sayının 35 kişiye çıktığını söyledi. Kandırmaz, "Köylülerimiz bu durumdan memnun ve biz de dedemizin arazisinin insanlara gelir kapısı olmasından dolayı mutluyuz," dedi.

Köylülere yapılan ödeme 500 bin lirayı bulacak

Kandırmaz, lavanta bahçesi sayesinde köylerinin tanıtımını yaptıklarını ve insanlara güzel bir istihdam kapısı oluşturduklarını belirtti. Bu sezon köylülere yapılan ödemenin 500 bin lirayı bulacağını ve bu rakamın daha da artmasını beklediklerini ekledi.