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‘Belki’şarkısını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle koro halinde seslendirenDedublüman, sevenleri tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kültür Park Açık HavaTiyatrosu’nu hınca hınç dolduran Dedublüman hayranları, konser boyunca keyiflianlar yaşadı.

“Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Çözemezsin” “Depresyondayım” şarkılarıyla tanınanalternatif rock grubu Dedublüman , Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalısevenleriyle bir araya geldi.