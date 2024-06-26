İngiliz rock grubu Deep Purple, Volume Up Organizasyon ve STAR TV medya sponsorluğunda, "=1 MORE TIME" dünya turnesi kapsamında İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Grubun kurucu vokalisti Ian Gillan'a, gitarda Simon McBride, bas gitarda Roger Glover, davulda Ian Paice ve klavyede Don Airey eşlik etti.

Müzikal şölen ve unutulmaz anlar

Konser, grubun klasikleşmiş şarkılarından "Highway Star" ile başladı. Ardından "A Bit on the Side", "Hard Lovin' Man", "Into the Fire", "Portable Door", "Anya" ve "Smoke on the Water" gibi unutulmaz parçalarla devam etti. Vokalist Ian Gillan, İstanbul seyircisinden aldığı enerjiyi "İstanbul'a yeniden dönmek çok güzel. Sahnede sizden harika bir enerji alıyoruz. Sizleri çok seviyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Türk Marşı ve İstiklal Marşı coşkusu

Gillan, "Uncommon Man" şarkısını, 2012'de hayatını kaybeden Deep Purple'ın kurucu üyesi Jon Lord'a adadı. Konserin unutulmaz anlarından biri ise klavyeci Don Airey'nin, Mozart'ın Türk Marşı ve İstiklal Marşı'nı içeren solo performansı oldu. Bu performans, seyirciden büyük alkış aldı.

"Black Night" ile veda

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konser, grubun 1970'te kaydettiği "Black Night" şarkısıyla sona erdi. Deep Purple, İstanbul'da bir kez daha hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Deep Purple kimdir?

1967'de Londra'da Jon Lord, Roger Glover, Ian Gillan, Ritchie Blackmore ve Ian Paice tarafından kurulan Deep Purple, 57 yıllık kariyerinde sayısız eleman değişikliği yaşadı. David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi isimleri kadrosunda barındıran grup, 22 stüdyo albümüne imza attı. Queen, Uriah Heep, Metallica, Aerosmith, Bon Jovi ve Alice In Chains gibi gruplara ilham kaynağı olan Deep Purple, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun anketinde "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5. sırada yer aldı.

Deep Purple, Türkiye'ye beşinci kez gelirken, son olarak 25 Mayıs 2022'de İstanbul'da sahne almıştı. Hayranları, bu efsanevi grubun müziğini canlı dinlemenin keyfini bir kez daha yaşadı.