Gelişmiş yapay zeka teknolojileri, ünlü isimlerin yüzlerini ve seslerini taklit ederek gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında kullanılmaya başlandı. Amerikalı milyarder Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump ve Amazon CEO’su Jeff Bezos gibi tanınmış kişilerin görüntüleriyle hazırlanan sahte videolar, suçluların yüz binlerce doları çalmasına olanak tanıyor.

Deepfake teknolojisiyle sahte yatırım videoları

Son dönemlerde, yapay zeka video oluşturma ve ses manipülasyon sistemleri kullanılarak hazırlanan dolandırıcılık videoları büyük bir artış gösterdi. Suçlular, "deepfake" adı verilen yöntemle ünlü kişilerin ses ve görüntülerini manipüle ederek sahte yatırım fırsatları sunuyor. Bu yöntemle, genellikle kripto paralarla ilgilenen ancak güvenli internet kullanımı hakkında sınırlı bilgiye sahip yaşlı bireyler hedef alınıyor.

Düşük bütçeyle hazırlanan videolar sosyal medyada yayılıyor

Düşük bütçelerle dakikalar içinde oluşturulan bu videolar, Facebook ve YouTube gibi popüler platformlarda reklam olarak yayınlanıyor. Videolar, ünlü kişilerin aksanlarını taklit eden sesler ve sahte haber sitesi logoları kullanarak izleyicileri yanıltıyor. Elon Musk, tespit edilen 2 binin üzerinde "deepfake" videosuyla bu yöntemlerin en çok tercih edilen hedefi olarak öne çıkıyor.

Mağdurların karşılaştığı sorunlar neler?

New York Times’a konuşan 82 yaşındaki Steve Beauchamp, bir "deepfake" Elon Musk videosuna inanarak yaklaşık 690 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı. Beauchamp, izlediği videodaki kişinin gerçek Musk olduğuna inandığını ve durumu zamanında yetkililere bildirmediği için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Diğer mağdurlar arasında Güney Afrikalı ürolog Kgomotso Mathabe ve Hint doktor Viswanathan Mohan da bulunuyor. Mathabe, kendi görüntüsünün kullanıldığı bir reklam aracılığıyla dolandırıldığını fark ederken, Mohan ise bilinmeyen bir dilde yapılan uzman görüşü videolarıyla dolandırıldığını öğrendi.

Sosyal medya şirketlerinin tepkileri nasıl?

Facebook, Meta'nın (Instagram ve WhatsApp’ın sahibi) platformunda dolandırıcılığı tespit etmek için otomatik sistemler geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca, Avustralyalı milyarder Andrew Forrest’ın şikayetleri üzerine, şirket dolandırıcılığı daha etkin bir şekilde engellemeye çalışıyor. YouTube ise, kurallarını ihlal eden 15,7 milyondan fazla kanalı ve 8,2 milyondan fazla videoyu kaldırdığını belirtti. Şirket, içerik üreticilerinin yapay zeka kullanarak gerçekçi içerikler oluşturduklarında bunu açıklamalarını zorunlu hale getirdi.