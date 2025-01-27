Yapay zeka dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, DeepSeek'in R1 modeli sektöre bomba gibi düştü. Çin’in yeni teknoloji harikası, 671 milyar parametreye sahip ve rakiplerini, Meta LLama 3.1, OpenAI GPT-4 ve Claude Sonnet 3.5 gibi popüler yapay zeka modellerini geride bırakmayı başardı.

DeepSeek R1 nedir?

DeepSeek, OpenAI'ın o1 modeli ile karşılaştırılabilir bir akıl yürütme yeteneği sunduğunu iddia ettiği DeepSeek R1’i tanıttı. R1 modeli, özellikle bilim, matematik ve programlama gibi alanlarda üstün bir performans sergiliyor. Model, Hugging Face üzerinden MIT lisansı altında indirilebilir ve ticari olarak kullanılabilir.

DeepSeek R1, AIME, MATH-500 ve SWE-bench Verified testlerinde önemli başarılar elde etti. Bu testler, modelin doğru akıl yürütme, problem çözme ve programlama görevlerindeki etkinliğini ölçüyor. AIME, model performansını diğer modellerle karşılaştırırken, MATH-500 ve SWE-bench Verified testleri sırasıyla matematiksel problemler ve programlama görevlerine odaklanıyor.

671 milyar parametre: DeepSeek'in gücü

R1 modeli, 671 milyar parametreyle donatılmış. Parametre sayısının artması, modelin problem çözme kapasitesini doğrudan artırır. DeepSeek ayrıca, daha hafif versiyonlar da sunuyor; bu versiyonlar, 1,5 milyar ile 70 milyar parametre arasında değişiyor ve bazıları dizüstü bilgisayarlar gibi daha düşük donanımlarda çalışabiliyor.

DeepSeek R1'in avantajları neler?

DeepSeek R1, özellikle fizik, bilim ve matematik gibi alanlarda daha güvenilir sonuçlar veriyor. Akıl yürütme yetenekleri, daha karmaşık problemleri çözme konusunda geleneksel modellere göre çok daha etkili. Bunun yanı sıra, DeepSeek API’si üzerinden, OpenAI'in modellerine kıyasla çok daha uygun fiyatlarla erişim sağlanabiliyor.

DeepSeek R1'in kısıtlamaları neler?

DeepSeek R1'in en büyük dezavantajı, Çin kaynaklı bir model olması. Bu nedenle, yanıtlarının "temel sosyalist değerlere" uygunluğu Çin'in internet düzenleyicisi tarafından denetleniyor. Örneğin, Tiananmen Meydanı ve Tayvan'ın özerkliği gibi tartışmalı konularda R1 yanıt veremiyor. Ancak, fiyat açısından büyük avantajlar sunuyor; şu anda DeepSeek Chat platformu ücretsiz olarak sunuluyor, ancak günlük 50 mesaj limiti bulunuyor.

DeepSeek R1 nasıl kullanılır?

DeepSeek R1, hem tarayıcı üzerinden erişilebilen DeepSeek Chat platformu hem de geliştiriciler için API erişimi sunuyor. Tarayıcı üzerinden DeepSeek Chat adresine giderek kaydolabilir, “Start Now” butonuna tıklayarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, DeepSeek R1, iPhone ve Android uygulamaları olarak da indirilebilir. App Store veya Play Store üzerinden kolayca bulunabilir.

Geliştiriciler için DeepSeek API’si, OpenAI formatıyla uyumlu olup, R1 modelini farklı uygulamalara entegre etmek mümkündür. API kullanarak modelinizi kendi projelerinize adapte edebilirsiniz.

Fiyatlandırması nasıl?

21 Ocak 2025 itibarıyla, DeepSeek R1 sohbet platformu ücretsiz sunuluyor. Ancak, “Deep Think” modunda günlük 50 mesaj limiti bulunuyor. Daha fazla erişim için farklı ödeme planları veya premium sürümler gelecekte devreye girebilir.