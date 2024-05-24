DeFacto, Declara markası ile bir koleksiyon hazırladı. Mayo ve bikini modellerinin ağırlıkta olduğu Declara X DeFacto koleksiyonunda aksesuarlar, bandalar, vücut zincirleri, pasaport kılıfı ve çanta tagi de yer alıyor.

Çiçek motifleri öne çıkıyor

Flower Girl temasının çiçek desenlerine, Declara X DeFacto koleksiyona özel hazırlanan logo tasarımı eşlik ediyor. Koleksiyondaki tekstil ürünlerinde çiçek motifleri aksesuarlarda ise logolu tasarım öne çıkıyor. Lila, turuncu, yeşil, mavi ve pembe tonlarının yanı sıra siyah da koleksiyonda kullanılan renkler arasında.

Declara X DeFacto koleksiyonuna, seçili DeFacto mağazalarından, DeFacto web sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılabilecek.