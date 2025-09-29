Afyonkarahisar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, define aramada kullanılan ekipmanlar ve tarihi sikkeler bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Defineciler Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurdu ve araçta yapılan detaylı aramada, define arama ekipmanları ve tarihi sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 10 sikke, elektronik derin kazı dedektörü, el dedektörü ve kazma yer aldı.

3 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Polis ekipleri, söz konusu ekipmanlar ve sikkelerin izinsiz bir şekilde taşındığını belirleyerek, 3 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu’ kapsamında adli işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar’da polisin gerçekleştirdiği bu operasyon, define arayışıyla ilgili artan suçları engellemek için devam eden çalışmalara bir örnek teşkil ediyor. Emniyet güçleri, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına yönelik denetimlerini sıklaştırarak, bu tür suçların önüne geçmeye çalışıyor.