Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Defne Samyeli, geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla kendisini aldattığı iddiaları üzerine yaptığı “Konduramadım” açıklamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaan Ölker’in yayında kendisine hatırlattığı bu açıklama hakkında Samyeli, kişisel bir özeleştiri yaparak şunları söyledi:

“Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!” Bu sözleriyle, yaşanan olayın kendi kişisel algısıyla ilgili olduğunu ve kendi içsel farkındalığının önemli olduğunu ifade etti.

Eski Partnerlerden Yeniden İlişki Olmaz

Yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu?” sorusuna yanıt veren Samyeli, eski ilişkilerin yeniden başlaması konusunda net bir tavır sergiledi. “Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil,” diyerek, geçmiş ilişkilerin yeniden canlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Geçmiş İlişkilerin Gündeme Getirilmesi Rahatsızlık Veriyor

Samyeli, eski ilişkilerinin ve bu ilişkilerle ilgili yapılan haberlerin sürekli gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti. “Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum,” diyerek, geçmiş ilişkilerin sürekli gündemde olmasının hem kendisini hem de eski partnerlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.