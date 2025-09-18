Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar ve genç görünümüyle adından sıkça söz ettiren Samyeli, bu kez estetik iddialarıyla gündemde.

Ece Erken’den bomba estetik iddiası

“Gel Konuşalım” programında konuşan sunucu Ece Erken, Samyeli’nin yalnızca yüz yogası ile bu görünüme sahip olmadığını öne sürdü. Erken, ünlü ismin çeşitli estetik operasyonlar geçirdiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Defne Samyeli’nin güzelliğinin sırrı olarak herkes yüz yogasını konuşuyordu ama gerçek farklı. Kalça protezi yaptırdığı, hatta protezin kayması nedeniyle Maslak’taki özel bir hastanede 20 gün tedavi gördüğü söyleniyor. O dönemde kimse görmesin diye hastanenin katına başka hasta alınmamış. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak yüz askısı operasyonu geçiriyor. Ayrıca bel inceltme işlemi de yaptırmış. Bu yöntemde yan bölgelerdeki yağlar alınarak vücuda kum saati formu veriliyor.”

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Ece Erken’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Defne Samyeli’nin estetik yaptırmasının doğal olduğunu savunurken, bazı takipçiler ise bu işlemleri gizlemesini eleştirdi.

Defne Samyeli sessizliğini koruyor

Ortaya atılan iddialara karşı Defne Samyeli’den henüz bir açıklama gelmedi. Gözler şimdi ünlü ismin yapacağı olası açıklamaya çevrilmiş durumda.

Samyeli, daha önce gençlik sırrının sağlıklı beslenme, spor ve yüz yogası olduğunu dile getirmişti. Ancak yeni iddialar, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı.