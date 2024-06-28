ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde piyasalarda tedirgin bekleyiş sürerken, ons altın, gümüş ve platin için kritik seviyeler yatırımcıların dikkatinde.

Altın için kritik hedef 2 bin 300 dolar

Fed'in bu yıl faiz indirip indirmeyeceği konusundaki belirsizlik, altın ve gümüş piyasalarındaki son kayıpların telafi edilmesini zorlaştırıyor. KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, “ABD dolarının yükselişi ve tahvil faizlerindeki artış, altın fiyatının akıntıya karşı yüzmesine neden oldu. ABD’de PCE verisi finansal piyasaları Fed'in ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşebileceği konusunda karamsarlığa iterse, altın 2 bin 270 dolar seviyesine doğru gerileyebilir” dedi.

Yatırımcıların veriden faiz indirimine destek görmesi halinde ise ons fiyat 2 bin 313 desteğini aşıp yeniden 2 bin 340 doları hedef alabilir.

Gümüşte korunması gereken seviye 28.66 dolar

Gümüş için kritik destek, 50 günlük hareketli ortalama olan 29.19 doların hemen altında, 28.66 dolar civarında bulunuyor. FXEmpire uzmanlarına göre en yakın direnç ise 30.89 dolarda. Desteğin altında bir kapanış daha fazla düşüşe neden olabilirken, üzerinde tutulması konsolidasyonla sonuçlanabilir.

Bu hafta yüzde 2 prim yapan platinde ayrışma çabası

Platin, diğer değerli metallere göre daha sağlam bir görünüm çiziyor. Altın ve gümüşteki düşüşe veya ABD Doları’nın güçlenmesine tepki vermedi ve bu hafta ons başına bin 15 dolara kadar çıkıp yüzde 2 civarında yükseldi. Bu durum, spekülatörlerin arz sıkıntısına dair endişelerinin arttığı şeklinde yorumlanıyor.

Platin fiyatlarının 50 günlük hareketli ortalama olan 987 doların üzerine kendini atması güçlü bir momentumu gösteriyor. Uzmanlara göre, temel direnç seviyeleri bin 20 ve bin 36 dolar, destek ise 985 dolar ve 974 dolar.