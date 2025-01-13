Ay Yapım imzalı Deha dizisi, her bölümüyle büyük ilgi uyandırırken, 16. bölümün RTÜK cezası nedeniyle yayınlanmamıştı. Ancak, merakla beklenen yeni bölümün yayın tarihi açıklandı. 16. bölüm, RTÜK cezasının sona ermesinin ardından 19 Ocak 2025 Pazar günü ekranlara dönecek.

Deha dizisi neden yayınlanmadı?

Deha dizisi, içeriğindeki bazı şiddet sahneleri ve toplumsal değerlere aykırı bulunan unsurlar nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırılmıştı. Bu sebeple, 12 Ocak'ta yayınlanması beklenen 16. bölüm, yayın akışından çıkarıldı.

16. bölümde, Devran'ın İmre'yi kurtarmasının ardından hikayenin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu. Esme ve İmre'nin kaçırılma olayının ardından Devran'ın tepkileri ve karakterler arasındaki gerilim, dizinin dinamiklerini değiştirebilir. Yeni bölümde, karakterlerin geçmişteki hesaplaşmaları ve gelecekteki planları da daha fazla belirginleşecek gibi görünüyor.