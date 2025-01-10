Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken Deha, RTÜK’ten aldığı ceza sebebiyle ekranlardan uzak kalmaya devam ediyor. 12 Ocak Pazar günü Show TV yayın akışında yer almayan dizi, yerine RTÜK belgeseli ile doldurulan program akışını izleyiciyle paylaştı.

RTÜK cezası nedeniyle önceki haftalarda da ekranlara gelemeyen Deha, izleyicinin merakla beklediği yeni bölümüyle 19 Ocak’ta yayın hayatına kaldığı yerden devam edecek.

Yeni bölüm tarihi ve fragman detayları

Dizinin Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Hikaye kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümümüzle 19 Ocak’ta buluşuyoruz.” denilerek dönüş tarihi kesinleşti. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Diziseverler, Deha’nın hikayesindeki gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.

Show TV’nin 12 Ocak yayın akışı

RTÜK cezası nedeniyle bu hafta ekranlarda olamayan Deha yerine, Show TV’nin 12 Ocak yayın akışı şu şekilde belirlendi:

07.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

15.15 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgesel

22.30 Dağ 2

01.15 Deha (Özet Bölüm)

03.45 Dağ 2

05.45 Sandık Kokusu